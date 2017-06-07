Песков рассказал о «спасающем и убивающем» интернете

В Кремле выступают против волюнтаристского ограничения интернета, однако отмечают, что мировая сеть «несет много зла». Об этом в среду, 7 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Интернет, он несет прогресс. Не может быть и речи о том, чтобы каким-то образом волюнтаристски его ограничивать», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать, можно ли остановить в сети поток фейковых новостей о России.

Но в то же время интернет «несет много зла», отметил официальный представитель Кремля. «Интернет спасает жизни, но одновременно с этим он убивает, в интернете есть пропаганда различных форм экстремизма, преступность в самых различных областях. И, безусловно, вот с такими проявлениями в интернете нужно бороться», — добавил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов.

Глава государства неоднократно высказывался за осторожное отношение к ограничениям в сети. В 2013 году на встрече со студентами МГУ, приуроченной ко Дню юриста, Путин отмечал, что в интернете «много выплескивается такого, что человек в себе как бы зажимает», поэтому там должны быть такие же нравственные, моральные и правовые нормы, как и в любой другой сфере.

«Вместе с тем все-таки интернет — это средство общения, и совсем загнать это в прокрустово ложе "хватай и не пущай" невозможно», — отметил он и вновь призвал действовать в плане ограничений «очень аккуратно».