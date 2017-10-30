Россия
 

Путин назвал 100-летие революции символом преодоления раскола

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Владимир Путин
Владимир Путин

100-летие Октябрьской революции будет воспринята российским обществом как символ преодоления раскола, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник, 30 октября. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она есть — с ее великими победами и трагическими страницами», — заявил российский лидер.

27 октября в Twitter британского журнала The Economist был опубликовал анонс обложки следующего номера с портретом президента России в царском мундире. «Царь родился. 100 лет после русской революции», — утверждается на обложке.

19 октября Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай заявил, что революция всегда является следствием дефицита ответственности всех участников процесса. Глава государства указал на неоднозначность событий 1917 года.

Октябрьская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция, или большевистский переворот) — одно из крупнейших политических событий XX века. Она произошла в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года.

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