Жириновский призвал устроить панихиду по случаю 100-летия Октябрьской революции

Лидеры ЛДПР и КПРФ — Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов — разошлись в исторических оценках значения революции 1917 года для становления современной России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 октября.

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«Любая революция — это насилие, а любое насилие порождает насилие потом», — заявил Жириновский, выступая на парламентских слушаниях «100-летие революции 1917 года в России: международные аспекты».

Либерал-демократ напомнил о «миллионах погибших» во время этого исторического периода. «Не должно быть праздника разгрома государства, должна быть панихида, надо чтить память погибших. Надо один памятник поставить — жертвам всех русских революций», — считает он. Политик также добавил, что ситуация на Украине является продолжением Октябрьской революции.

Зюганов не согласился с такой оценкой. «Революции не выдумываются в головах, они не экспортируются. Они происходят тогда, когда верхи не могут, низы не хотят, а власти не в состоянии решить ни одной проблемы», — указал он. Кроме того, лидер коммунистов заявил о необходимости продолжения курса на построение социалистической модели общества.

19 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай заявил, что революция всегда является следствием дефицита ответственности всех участников процесса. Глава государства указал на неоднозначность событий 1917 года.