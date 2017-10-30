Силуанов рассказал о будущем украинского долга в три миллиарда долларов

Россия открыта для переговоров с Украиной о долге в три миллиарда долларов. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».

«Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это три миллиарда долларов, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», — сказал Силуанов.

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У России есть все основания рассчитывать на возврат долга, отметил министр. «Есть решение Высокого суда Лондона, в начале следующего года будет рассматривать апелляционная инстанция. Уверен, что будут приняты объективные решения, и у нас появятся все основания для того, чтобы истребовать с нашего соседа выполнения своих обязательств», — подчеркнул Силуанов.

В сентябре Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона и возместила России часть судебных издержек по спору на три миллиарда долларов.

В марте лондонский суд объявил, что дело о долге Украины в три миллиарда долларов перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. Российский Минфин расценил это решение как окончательное и обязывающее Киев выплатить долг. В мае Москва потребовала от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по обязательствам. Украина подала апелляцию, слушания по которой пройдут в январе 2018 года. До этого времени решение Высокого суда приостановлено.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.