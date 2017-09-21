Украина компенсировала России издержки по спору на три миллиарда долларов

Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона и возместила России часть судебных издержек по спору на три миллиарда долларов. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает пресс-служба российского Минфина.

«Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом три миллиарда долларов, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 миллиона фунтов стерлингов (1,57 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

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19 сентября директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что в ведомстве рассчитывают на исполнение Киевом обещания Лондонского суда о компенсации части судебных издержек, понесенных Россией, до 20 сентября.

В марте суд объявил, что дело о долге Украины в три миллиарда долларов перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. Российский Минфин расценил это решение как окончательное и обязывающее Киев выплатить долг. В мае Москва потребовала от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по обязательствам. Украина подала апелляцию, слушания по которой пройдут в январе 2018 года. До этого времени решение Высокого суда приостановлено.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.