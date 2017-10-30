Экономика
 

В деле об украинском долге перед Россией появились посредники

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Сергей Сторчак
Сергей Сторчак

Россия и Украина обсуждают внесудебное урегулирование долга Киева на три миллиарда долларов через посредников. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил замглавы российского Минфина Сергей Сторчак, сообщает «Интерфакс».

«С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты», — сказал он.

29 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил о готовности к переговорам с Киевом о долге. «Основное условие – это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это три миллиарда долларов, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», — сказал он.

В сентябре Украина возместила России часть судебных издержек по спору на три миллиарда долларов.

В марте Высокий суд Лондона объявил, что дело об обязательствах Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. Российский Минфин расценил это решение как окончательное и обязывающее выплатить долг. В мае Москва потребовала от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по обязательствам. Украина подала апелляцию, слушания по которой пройдут в январе 2018 года. До этого времени решение Высокого суда приостановлено.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

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