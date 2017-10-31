Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в России

Самым продаваемым в России смартфоном в августе и сентябре 2017 года стал Phone SE с памятью на 32 гигабайта. Об этом принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказали эксперты рынка.

Издание уточняет, что продукция Apple сместила с первого места модель Galaxy J1 южнокорейского гиганта Samsung, на котором та находилась с февраля. До этого почти весь 2016 год лидером продаж был iPhone 5s.

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«Ведомости» пишет, что в июле, августе и сентябре 2017 года в России было продано 120 000, 124 000 и 119 000 iPhone SE, а Samsung Galaxy J1– 126 000, 104 000 и 90 000 соответственно. В сентябре 2017 года Apple занимала почти 14 процентов российского рынка, увеличив долю с 11,7 процентов годом ранее. За Samsung остается 26,6 процентов рынка.

В октябре сообщалось, что Apple выпустила рекордно мало iPhone X. По данным источников, первая партия устройств, которая была отправлена в ОАЭ и Нидерланды, насчитывала всего 46,5 тысяч экземпляров. Для сравнения, первая партия iPhone 8 составляла более 900 тысяч смартфонов.

