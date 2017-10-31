Котам предложили зарплату в 15 тысяч рублей в Архангельске

Ярославская строительная компания ищет кошек на должность прораба-обживателя с зарплатой в 15 тысяч рублей. Вакансия была размещена на портале SuperJob.

«Работа предстоит несложная и непыльная, ежемесячно придется обживать 30 построенных домов для счастливых жителей Архангельска, обладателей новеньких коттеджей и таунхаусов», — отмечается в объявлении.

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В качестве кандидатов будут рассматриваться только архангельские коты весом не более 15 килограммов. Животное должно быть здоровым, ухоженным и не иметь вредных привычек. Со своей стороны работодатель обещает комфортные условия для проживания, ежегодный оплачиваемый отпуск, полный соцпакет, бесплатное молоко и свежий кошачий корм.

В августе аналогичная вакансия была открыта в Нижнем Новгороде. Там котам обещали оклад в 20 тысяч рублей в месяц. Обязательным условием для трудоустройства являлось наличие усов, четырех лап и хвоста.