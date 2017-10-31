Минфин США запретил американцам сотрудничать с Россией по добыче нефти

Министерство финансов США запретило гражданам страны оказывать содействие России по проектам, связанным с добычей нефти. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Указывается, что американцам запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать товары, услуги и технологии в целях оказания содействия в геологических исследованиях или производстве нефти в глубоких водах на российском арктическом шельфе.

Запрет на сотрудничество коснется физических и юридических лиц в России, которые уже были внесены или могут быть внесены в американские санкционные списки. Ограничения касаются проектов, начинающихся 29 января 2018 года и позже.

Минфин указал, что санкции вводятся в связи с конфликтом на Украине.