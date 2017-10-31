Форум Synergy Global порадовал новостями из Нью-Йорка

В Нью-Йорке в минувшие выходные, 28-29 октября, прошел Synergy Global Forum, который является одним из крупнейших в мире международных форумов в сфере бизнес-образования. Гостями мероприятия стали более пяти тысяч участников со всего мира. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов, российской Школы бизнеса Университета «Синергия» .

На фооруме выступили: миллиардер Ричард Брэнсон, главный редактор журнала «Форбс» Стивен Форбс, авторы бизнес-бестселлеров Малкольм Гладуэлл и Нассим Талеб, основатель Википедии Джимми Уэллс, бывший глава General Electric Джек Уэлч, изобретатель и руководитель лаборатории по развитию Искусственного интеллекта компании Google Рей Курцвейл, успешный брокер Джордан Белфорт и другие известные предприниматели.

Форум включал в себя персональные выступления спикеров и панельные дискуссии, посвященные будущему развитию технологий.

Ряд фрагментов выступлений спикеров форума стали настоящими новостями. В частности, Ричард Брэнсон заявил, что уже через семь месяцев намерен совершить первый суборбитальный полет на собственном космическом корабле, а основатель Википедии Джимми Уэллс анонсировал появление в ближайшем будущем системы по борьбе с «фейковыми» новостями.

Помимо этого, руководитель компании «Лунный Экспресс» Навин Джейн рассказал о скором первом спуске частного летательного аппарата на Луну, а известный американский инвестор в высокотехнологичном секторе Дженнифер Форстад поведала о появлении внедряемых в человеческое тело гаджетов .

Организатор форума, исполнительный директор университета «Синергия» Вадим Лобов подчеркнул, что в Нью-Йорке удалось собрать самый сильный в области бизнес-образования состав спикеров. «Форум в Нью-Йорке стал первым в линейке глобальных форумов по всему миру. В будущем году наше событие примет у себя Лондон и Дубаи, а уже через месяц форум пройдёт в Москве», — добавил он.

27-28 ноября Synergy Global Forum пройдет в Москве. В спорткомплексе «Олимпийский», выступят миллиардер Ричард Брэнсон, режиссер Оливер Стоун, экономист Нассим Талеб, известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, легендарный боксер Майк Тайсон, автор бестселлера «Скорость доверия. То, что меняет все» Стивен Кови-младший и другие звезды мировой величины. В 2016 году Synergy Global Forum собрал в российской столице более шести тысяч человек.