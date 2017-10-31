Родители погибшей в Махачкале от собак девочки получат три миллиона рублей

Родителям девочки, растерзанной собаками в столице Дагестана, власти города и республики выплатят три миллиона рублей. Такое решение вынес Советский районный суд Махачкалы. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает Regnum.

Родители погибшего ребенка предъявили иск о выплате компенсации за моральный вред на сумму 100 миллионов рублей — по 50 миллионов рублей на отца и мать. В качестве ответчиков выступали администрация Махачкалы, городское управление ЖКХ, правительство, министерство финансов Дагестана и республиканский комитет по ветеринарии.

Власти единогласно выступили против иска. Тем не менее суд принял решение в пользу родителей девочки. Как заявил адвокат семьи, высокую сумму компенсации запросили, чтобы «власти как страны, так и Махачкалы обратили внимание на существующие в хозяйстве дагестанской столицы проблемы».

Девятилетняя жительница Махачкалы погибла от множественных укусов бродячих собак на территории Ленинского района недалеко от своего дома 19 февраля этого года. По данному факту в отношении руководства городского управления ЖКХ было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В Махачкале начался массовый отстрел бродячих собак.