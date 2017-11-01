Российских футболистов дисквалифицировали за ставки против своей команды

Трех российских футболистов, выступающих в Профессиональной футбольной лиге — третьем по статусу дивизионе, дисквалифицировали за сговор, повлиявший на результат матча. Об этом сообщается на сайте турнира.

Игроки клуба «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) Ибрагим Базаев и Игорь Балдин, а также бывший футболист команды Нариман Гусалов признались в том, что сделали ставки на результат матча 10-го тура ПФЛ с «Иртышом» (Омск). Специальная комиссия ПФЛ под председательством президента организации Андрея Соколова доказала факт сговора указанных лиц, повлиявшего на исход встречи.

Срок дисквалификации футболистов составит два года. Встреча команд зоны «Восток» ПФЛ прошла 20 сентября в Комсомольске-на-Амуре и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Результат был аннулирован. Дата переигровки будет объявлена позднее.