Пожаловавшаяся на «Победу» пассажирка нарушила правила перевозки багажа

Пассажирка лоукостера «Победа», пожаловавшаяся на то, что ее «незаконно» заставили при выходе на посадку заплатить еще две тысячи за ручную кладь, что увеличило общую стоимость перелета в 5 раз, нарушила правила перевозки багажа. К такому выводу пришел ресурс FrequentFlyers.ru, выяснив подробности произошедшего.

Пассажирка Мария Максимова, купившая билет в Сочи за 499 рублей, пожаловалась в соцсетях на то, что перевозчик «незаконно» заставил ее оплатить перевозку ручной клади, несмотря на то, что имевшиеся у нее вещи (мягкий рюкзак и дамская сумка с фотоаппаратом внутри) без труда вошли в калибратор перевозчика.

Однако представитель авиакомпании сообщил, что у пассажирки помимо рюкзака и сумки имелся не вмещавшийся в калибратор полиэтиленовый пакет с вещами, о котором она не упомянула в своих постах и не сняла на видео. Наличие у нее пакета также подтвердило видео с камер наблюдения аэропорта.

Съемка демонстрирует, как Мария сначала пытается запихнуть пакет в рюкзак, однако ей это не удается. Затем она складывает в калибратор все остальное, за исключением пакета, который туда поместиться не может.

«В конфликтах между пассажирами и авиакомпаниями такая ситуация складывается в эпоху интернета достаточно часто», — резюмирует ресурс. Сайт также подчеркивает, что «подобного рода вбросы обычно являются попыткой манипуляции общественным мнением». Вся информация о правилах перевозки багажа открыта и представлена на ресурсах лоукостера.

В начале августа стало известно, что «Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салонах своих лайнеров. При этом размер рюкзака должен будет вписываться в максимальные габариты ручной клади, установленные самим лоукостером.

В конце июля президент России Владимир Путин одобрил закон, делающий необязательным безвозмездный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Согласно новым нормам, авиакомпания также должна позволить пассажиру бесплатно пронести не более пяти килограммов вещей в ручной клади, а не десять, как ранее. Вес может быть увеличен по инициативе перевозчика.

Кроме того, закон дает перевозчику право устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади, руководствуясь при этом правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты предмета должны позволять разместить его в салоне воздушного судна.

Авиакомпания также сможет отказать пассажиру в перелете в случае, если он не захочет оплачивать провоз багажа на условиях, предусмотренных договором воздушной перевозки.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов России.