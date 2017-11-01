Сестру волгоградского маньяка уличили в помощи брату

Родная сестра Александра Масленникова знала о совершенном им двойном убийстве, а так же помогала скрывать следы преступления. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил на брифинге генерал-лейтенант юстиции Михаил Мурзаев, руководитель Следственного управления СКР по Волгоградской области. Запись выступления доступна на YouTube.

«13 октября женщине позвонил брат и признался, что убил двух женщин. Поздно вечером они подъехали к дому, где было совершено убийство, и по настоянию обвиняемого женщина зашла в квартиру. Она видела два темных пакета и понимала, что в них находятся фрагменты тел», — рассказал Мурзаев.

В дальнейшем женщина неоднократно созванивалась с братом и даже сообщила ему, что на его след вышли оперативники. Кроме того, именно сестра Масленникова перегнала к дому, где было совершено убийство, купленный ими автомобиль, на котором душегуб вывез тела, и закупала моющие средства для уборки места преступления.

Примечание к статье 316 УК РФ освобождает от уголовной ответственности близких родственников, помогавших укрывать совершенные преступления. По этой причине сестра Александра Масленникова проходит по делу свидетелем, а данные о ее личности не разглашаются.

Масленников был арестован 30 октября. По версии следствия, в середине октября обвиняемый вышел из караоке-клуба в Волжском с двумя девушками. Через несколько дней их тела обнаружили в лесополосе.

С 18 октября Масленникова объявили в розыск по подозрению в убийстве девушек. 27 октября он был задержан в подмосковных Химках у подруги, с которой познакомился в соцсетях. Масленников признался в двойном убийстве.

Подозреваемому 31 год. В мае он освободился из колонии, где отбывал 11-летний срок за изнасилование.

В Волжском Масленников проживал у отца и снимал еще одну квартиру для встреч с любовницами. Туда он, предположительно, и отвел пропавших девушек. Из подъезда вышел один с двумя большими сумками. По данным из отдельных источников, Масленников пропустил тела убитых девушек через мясорубку, а затем скормил собакам. После убийства на попутках он уехал из Волжского в Химки.