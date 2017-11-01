Российской игре War Thunder исполнилось пять лет

Военному онлайн-экшену War Thunder исполнилось пять лет. В честь этого разработчики подвели итоги проделанной работы, а также организовали праздничные события и подарки для игроков.

В Gaijin Entertainment рассказали, что за время существования игры им удалось реализовать свою главную идею — объединить в одной игре танки, самолеты и боевые корабли. Сейчас в игре насчитывается более 1000 моделей самолетов, танков и кораблей.

«Если сразу после запуска не все были уверены, что такое вообще возможно, то сейчас сомневаться в этом не приходится. В текущей версии игры на одном поле боя встречаются разные виды техники, и игрок может сам выбирать, на чем он будет сражаться», — говорится в сообщении компании.

Помимо того, аккурат к 75-летию создания авиаполка «Нормандия – Неман», в котором французские пилоты сражались против фашистских захватчиков на советско-германском фронте и уничтожили 273 вражеских самолета, компания выпустила обновление 1.73 «Vive la France», посвященной французской технике. С апдейтом в игре появилось 30 самолетов французской ВВС, среди которых малоизвестные экземпляры, так и не вышедшие в массовое производство.

В рамках празднования пятилетия War Thunder игроки могут бесплатно получить уникальную премиумную технику, например, советский истребитель И-29 и американскую легкую бронемашину М8, а также принять участие в турнирах и конкурсах с ценными призами.