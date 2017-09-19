В игре War Thunder появились современные танки

Для военного онлайн-экшена War Thunder вышло обновление «Новая эра», которое добавило в игру более современную наземную технику. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель Gaijin Entertainment.

Сообщается, что апдейт в первую очередь коснулся танков. В игре появился шестой ранг наземной техники, на котором представлены танки времен «холодной» войны и войны во Вьетнаме, использующие технологии, характерные для современного танкостроения. Так, с обновлением «Новая эра» в War Thunder были добавлены комбинированная броня и динамическая защита. При меньшей массе такие типы бронирования не уступают по прочности стали.

«War Thunder — это своеобразный совместный полигон для боевой техники 20-го века. Мы моделируем технику с достаточной степенью реалистичности, чтобы показать нашим игрокам возможности этих машин, и позволить сравнить в бою модели, которым не довелось столкнуться в реальных сражениях. Так уже в этом обновлении в бою смогут встретиться танки холодной войны — советский Т-64А и американский M60A1. Причем сойтись они могут на новой карте ”Фульдский коридор”, которая в тот период считалась очевидным путем танкового вторжения любой из сторон», — рассказал представитель компании.

Разработчики полагают, что новые танки с высокой подвижностью и мощным бронированием вынудят игроков искать новые способы ведения боя. Этому также поспособствуют уже имеющиеся в игре современные технологии — стабилизаторы орудия для стрельбы на ходу, дымовые завесы и противотанковые управляемые ракеты. Это все сделает бои более динамичными и разнообразными.

