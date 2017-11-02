Общественники научат НКО борьбе с бюрократами

Общественная палата (ОП) по поручению президента сформирует центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), который поможет им преодолевать бюрократические и государственные барьеры. Об этом заявил секретарь организации Валерий Фадеев на итоговом форуме «Сообщество» в Москве в четверг, 2 ноября.

По его словам, главной задачей центра станет «обучение и обмен опытом». Для решения сложных вопросов специалисты смогут оказывать «административное давление с помощью региональных палат», отметил он.

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Федотов также выразил надежду, что через 5-7 лет гражданское общество возьмет на себя очень много функций, которые сегодня выполняет государство. «Я уверен, что у нас появится очень сильный некоммерческий сектор, и этот сектор возьмет на себя заботу о людях, которые нуждаются в помощи», — сказал он.

В начале августа российский президент Владимир Путин поручил упростить доступ к социальной рекламе для некоммерческих организаций, деятельность которых сконцентрирована на общественных проектах.

Форумы гражданских активистов «Сообщество» проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. Обычно цикл завершается итоговым форумом в ноябре. В этом году мероприятия прошли в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону, Тюмени, Ставрополе, Владивостоке и Санкт-Петербурге.