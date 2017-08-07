Путин поручил сделать социальную рекламу доступнее для НКО

Доступ к социальной рекламе для некоммерческих организаций (НКО), деятельность которых сконцентрирована на общественных проектах, должен быть упрощен. Соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин, его текст опубликован на сайте Кремля.

Провести необходимую работу должны администрация главы государства, Минкомсвязи и Общественная палата до октября этого года. Им предстоит «проанализировать правоприменительную практику в сфере предоставления услуг по распространению социальной рекламы и представить предложения по повышению доступности указанных услуг для социально ориентированных НКО», говорится в документе.

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Кроме того, федеральному правительству совместно с ОП поручено определить, эффективно ли работают «правовые механизмы, обеспечивающие реализацию и защиту прав субъектов общественного контроля».

Кабмин и Общественная палата также должны разработать меры, которые позволят упростить для НКО гуманитарную деятельность за рубежом.

Спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину в свою очередь рекомендовано разрешить членам ОП беспрепятственно проходить в здания обеих палат парламента по своим удостоверениям.

Перечень поручений, как отмечается в сообщении, составлен по итогам встречи главы государства с членами Общественной палаты РФ, состоявшейся 20 июня 2017 года.