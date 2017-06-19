ОП начала работу в новом составе заменой пластиковых цветов на настоящие

Общественная палата (ОП) России шестого состава в знак борьбы c экологическими проблемами в первый день своей работы приняла решение заменить пластиковые растения в здании на настоящие. Об этом сообщает РИА Новости

«Проблем взаимодействия природы и человека у нас накопилось немало. Недаром 2017 год объявлен Годом экологии (…). Первое предложение у меня сегодня начать с нашего дома, в котором мы будем часто заседать, и заменить все пластиковые деревья… на настоящие», — заявила председатель комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

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Идея была одобрена большинством присутствующих. Дударева предложила членам палаты принести свои цветы и ухаживать за ними.

Ранее 19 июня сообщалось, что секретарем Общественной палаты шестого созыва был избран журналист Валерий Фадеев. Состав ОП формировался в три этапа. Изначально 40 членов палаты были утверждены указом президента России, 84 были выдвинуты из региональных общественных палат, еще 43 были выбраны из членов общественных организаций.