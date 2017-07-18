В Общественной палате предложили взять у богатых 500 миллиардов рублей

Богатые домохозяйства в России недоплачивают налоги в федеральный бюджет на сумму 500 миллиардов рублей. Об этом заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, передает Rambler News Service.

По его словам, в России есть 200-300 тысяч действительно богатых домохозяйств, которые могли бы обеспечить выплату этих денег.

«В России примерно 200-300 тысяч действительно богатых домохозяйств — не среднего класса, не с зарплатой 500 тысяч — миллион рублей, а действительно богатых. Это домохозяйства, у которых машины серьезные, большие дома, недвижимость за рубежом. Наши оценки: эти богатые люди недоплачивают в казну 500 миллиардов рублей», — сказал Фадеев.

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При этом он подчеркнул, что речь не идет о повышении налогов. Речь идет о тех деньгах, которые люди недоплачивают согласно текущему налоговому законодательству. Фадеев оговорился, что административно взыскать эти средства будет сложно. «Эти люди очень сведущие, они очень хорошо управляют своими активами и своими деньгами», — сказал он.

В феврале стало известно, что Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок (ЦСР) обсудили варианты налогового маневра. Глава совета ЦСР Алексей Кудрин говорил, что для роста доходов бюджета придется повышать подоходный налог, так как правительство отказалось увеличивать фискальную нагрузку на бизнес.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ нецелесообразно, а социальной справедливости можно достичь другими средствами.