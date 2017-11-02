Огромную стаю акул-молотов сняли на видео

Видео: South West Rocks Dive Centre

Огромная стая молотоголовых акул поразила аквалангистов, которые ныряли у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает Daily Mail.

Около ста хищных рыб проплыли в нескольких метрах от места, где находились 13 человек. 66-летний инструктор по подводному плаванию Рик Морган (Ric Morgan) утверждает, что акулы заметили аквалангистов, но никак не отреагировали на них и проплыли мимо.

«Я повидал достаточно рыб-молотов в прошлом, но увидеть так много и так близко было потрясающе», — признался он. Морган снял рыб на видео при помощи камеры GoPro, закрепленной на голове, и выложил ролик в Facebook.

Молотоголовые акулы относятся к отряду кархаринообразных акул. Максимальная длина достигает шести метров. Некоторые виды представляют опасность для человека.

В июле у берегов американского штата Флорида сняли на видео ловлю двухметровой рыбы-молота.



