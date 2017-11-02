Более 50 тысяч подмосковных пенсионеров оформили компенсацию за капремонт

Более 50 тысяч подмосковных пенсионеров оформили компенсацию за капитальный ремонт. Об этом Ленте.ру рассказали в региональном правительстве в четверг, 2 ноября.

«В Московской области дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт оформили около 53 тысяч пенсионеров», — сообщила заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

В 2016 году в регионе на эти цели было потрачено более 73 миллионов рублей, в текущем году уже 77,4 миллиона рублей. Часть затрат компенсируется одиноко проживающим неработающим пенсионерам старше 70 лет. Граждане, достигшие 80 лет, могут рассчитывать на полную компенсацию. Размер выплаты рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.

19 октября Мособлдума сразу в трех чтениях утвердила величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год в размере 9527 рублей. Исполняющая обязанности министра экономики и финансов региона Елена Мухтиярова отметила, что потребность денежных средств на региональные социальные доплаты составит порядка 4,6 миллиарда рублей. Социальные доплаты к пенсии должны получить почти 159 тысяч человек, а средняя доплата составит 2,4 тысячи рублей.

В конце июля зампред правительства региона Ольга Забралова заявила, что около 63 тысяч подмосковных пенсионеров получают ежемесячную выплату в размере 700 рублей. По ее словам, всего соцподдержку за счет средств федерального и областного бюджетов получают более 2,4 миллиона местных жителей.