Бывший СССР
 

Украинские следователи заинтересовались заводом Порошенко

Перейти в «Мою Ленту»

Соломенский районный суд Киева выдал разрешение следователям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изъять документацию завода «Кузница на Рыбальском», принадлежащего структурам президента Петра Порошенко. Об этом говорится в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины, передает ТАСС.

Детективы получат доступ на один месяц к документам в рамках дела о закупке Госпогранслужбой Украины бронированных колесных машин «Тритон» по завышенным ценам. Также у следствия появились вопросы по качеству продукции, которая «в момент ее приобретения не могла в полном объеме выполнять те функции и задачи, на которые рассчитывало ведомство».

19 мая стало известно, что на украинском фрегате «Гетман Сагайдачный» вскоре после ремонта вышел из строя дизельный двигатель. Работы, на которые был выделен 91 миллион гривен, проводились в рамках гособоронзаказа на «Ленинской кузнице».

«Кузница на Рыбальском», до декоммунизации называвшаяся «Ленинской кузницей», занимается судостроением, машиностроением и металлообработкой. Предприятие было приватизировано в 1995 году. Его основным акционером, как отмечают украинские СМИ, является корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Капитал», который ранее назывался фондом Петра Порошенко.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Флагман ВМС Украины сломался после ремонта на заводе Порошенко
В Киеве декоммунизировали завод Порошенко
Украинские СМИ нашли у Порошенко активы 15 компаний
Последние новости
Суд арестовал счета бывшего руководителя «Почты России»
На компьютере бен Ладена нашли порно, мультики, смешные ролики и фото Шакиры
Украинские следователи заинтересовались заводом Порошенко
Дагестанский боец ММА вспомнил о драке с пятью скинхедами
В Латвии уравняют советских и немецких ветеранов Второй мировой войны
Василий Уткин упал со стула в прямом эфире
В Киеве обвинили поляков в варварстве
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0131 октября

«Их истребляли с большой жестокостью»

Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
20:52Сегодня

В Латвии уравняют советских и немецких ветеранов Второй мировой войны

20:07Сегодня

В Киеве обвинили поляков в варварстве

03:45Сегодня

Названы требования Киева к России в «радикальной» резолюции по Крыму

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
17:03Сегодня

Захарченко назвал условие присоединения ДНР к России

19:10Сегодня

На Украине собственные спецслужбы обвинили в работе на Россию

17:2629 октября

Медалью имени отца президента Туркменистана награжден сын президента

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
15:32Сегодня

Украина начала ракетные стрельбы на границе с Крымом

17:05Сегодня

В «Правом секторе» предрекли быструю смерть всем украинским националистам

00:4829 октября

Волкер рассказал о возможности передачи американского оружия Украине

Россия
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл«Призваны быть, а не ползать перед другими»
Россию спасут. Враги уже найдены, так что дело за малым
За кампанию Собчак «Против всех» в соцсетях ответит блогер Адагамов
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к Собчак
Родители погибшей в Махачкале от собак девочки получат три миллиона рублей
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Все материалы
Мир
Напостили
Русские готовили майдан в Нью-Йорке, соблазняли геев раскраской и избрали Трампа
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
Назван главный враг иранского народа
Индийские военные построили самую высокогорную автодорогу в мире
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Испанский суд выдал ордер на арест бывшего лидера Каталонии
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Арсен АваковБатя в здании: Аваков поругался с Порошенко из-за сына
Президент Украины рискует потерять контроль над силовиками
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
В Латвии уравняют советских и немецких ветеранов Второй мировой войны
В Киеве обвинили поляков в варварстве
Захарченко назвал условие присоединения ДНР к России
На Украине собственные спецслужбы обвинили в работе на Россию
Украина начала ракетные стрельбы на границе с Крымом
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
В России появятся менеджеры для киберспорта
«Укртрансгаз» отчитался о рекордных объемах транзита российского газа
Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от разбирательств в Бельгии
В Венесуэле ввели новую банкноту с пятью нулями
Альфа-Банк и Вологодская область заключили соглашение о сотрудничестве
Tesla признала проблемы с производством нового седана
Все материалы
Силовые структуры
Андрей ЕмельянниковОтчислился: в Москве пэтэушник зарезал учителя
Затем он сделал селфи с трупом и покончил с собой
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
Мой шоколадный ствол
За что берутся налетчики, когда под рукой нет оружия
Зарезавший преподавателя студент завещал брату аккаунты в онлайн-играх
Второй бывший замглавы ФСИН попал под следствие из-за «Крестов-2»
В России появятся новые браслеты для подсудимых и осужденных
В Красноярске бизнесмена похитили и сожгли в лесу
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
В очередь!
Первые впечатления от iPhone X
Внутри пирамиды Хеопса найдена загадочная полость
Секретное оружие СССР оказалось защитой России от США
В Индии родился ребенок с двумя головами
Найдена смертельная опасность космического полета
Все материалы
Спорт
Александр Легков Фуф, лыжники: лучшие атлеты России снова попались на допинге
Их пожизненно дисквалифицировали и отняли медали Сочи-2014
Испанский стыд
«Спартак» слишком поздно проснулся и впервые в сезоне проиграл в Лиге чемпионов
Дагестанский боец ММА вспомнил о драке с пятью скинхедами
Овечкин соберет «команду Путина»
Российский лыжник пообещал отстранившим его чиновникам жизнь в страхе
В Бельгии 17-летний футболист потренировался и умер
Футболиста удалили через несколько секунд после выхода на поле
Все материалы
Культура
Владимир МаканинСамый умный
Не стало писателя Владимира Маканина
«Наконец-то я буду злодейкой!»
Кейт Бланшетт о новом «Торе», одежде супергероев и секретах хранения «Оскаров»
Дело в теле
Что вытворял в Москве эксцентричный бельгиец
Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»
Вышел новый трейлер восьмых «Звездных войн»
Лана Дель Рей отказалась от песни про вагину со вкусом колы из-за Вайнштейна
Дженнифер Лопес раскрыла содержание соблазнившего ее сообщения
Все материалы
Интернет и СМИ
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
Журналистка предложила способ сэкономить на старость и попала под шквал критики
Степан Меньщиков«Я каких только трупов не видела. Но такого запаха!»
В эфир Первого канала ворвались «Дом-2» и гуманоид Алешенька
Борец с фотографированием еды стал героем сети
Собчак пригрозили высечь на конюшне и отправили мыть машины
Неизвестный с резаком ворвался к журналистам и пригрозил вскрыть вены охране
В сети собрали истории детских каминг-аутов
Все материалы
Ценности
Анн-Софи Йоханссон, Эрдем Моралиоглу и Баз ЛурманнВсем селом
Легендарный дизайнер оденет россиян по-деревенски
Hermès представил титановый хронограф с шестью стрелками
Крестивший Джастина Бибера пастор научит модно одеваться
Самый дорогой в мире шотландский виски оказался подделкой
Везучие японцы искупаются в ванне с куриными ножками
В России увеличился спрос на Maybach и Maserati
Покупатели простояли четыре часа в очереди ради платья H&M за 20 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»
На пляжах Таиланда разрешат курить еще три месяца
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Все материалы
Из жизни
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Толпа «ящеров» пробежала по улицам столицы кантри
Детей спасли через дыру в крыше от забравшегося в дом четырехметрового крокодила
Гигантский питон на железнодорожной станции шокировал индийских паломников
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
Все материалы
Мозговзрывательно: невероятные внедорожники выставки SEMA
Шестиколесный Ford, пикап с багги в кузове и кроссовер, обгоняющий Nissan GT-R
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Дауншифтинг: когда «Лексус» становится «Тойотой»
Под какими брендами «Лексусы», «Акуры» и «Инфинити» продаются в Японии
Драку заказывали?
Всё, что нужно знать об Apollo IE – суперкаре из Гонконга с немецким прошлым
Шведы разработали «деревянный» родстер, катер и мотоцикл
В питерском лесу нашли брошенную Honda NSX
Появились первые фотографии нового Mercedes-Benz A-Class
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы