Украинские следователи заинтересовались заводом Порошенко

Соломенский районный суд Киева выдал разрешение следователям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изъять документацию завода «Кузница на Рыбальском», принадлежащего структурам президента Петра Порошенко. Об этом говорится в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины, передает ТАСС.

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Детективы получат доступ на один месяц к документам в рамках дела о закупке Госпогранслужбой Украины бронированных колесных машин «Тритон» по завышенным ценам. Также у следствия появились вопросы по качеству продукции, которая «в момент ее приобретения не могла в полном объеме выполнять те функции и задачи, на которые рассчитывало ведомство».

19 мая стало известно, что на украинском фрегате «Гетман Сагайдачный» вскоре после ремонта вышел из строя дизельный двигатель. Работы, на которые был выделен 91 миллион гривен, проводились в рамках гособоронзаказа на «Ленинской кузнице».

«Кузница на Рыбальском», до декоммунизации называвшаяся «Ленинской кузницей», занимается судостроением, машиностроением и металлообработкой. Предприятие было приватизировано в 1995 году. Его основным акционером, как отмечают украинские СМИ, является корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Капитал», который ранее назывался фондом Петра Порошенко.