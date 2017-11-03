Dsquared2 выпустил одежду против кибербуллинга

Итальянский бренд Dsquared2 выпустил капсульную коллекцию одежды для борьбы с травлей в интернете. Об этом сообщает Vogue в пятницу, 3 ноября.

В линейку вошли футболки, джинсы, куртки и свитшоты с надписью Be Cool Be Nice — девизом борьбы с кибербуллингом. Деньги от продажи вещей из коллекции будут пожертвованы одноименному фонду по поддержке жертв интернет-травли. Братья Кейтен, основатели Dsquared2, также рассказали изданию о том, что в детстве их ущемляли одноклассники.

«Мы были близнецами, родившимися в семье иммигрантов. Когда мы учились в школе, мы не были типичными мальчиками-подростками и имели отличные от других интересы, и за это над нами издевались», — отметили они и посоветовали пострадавшим от травли людям игнорировать такое отношение к себе и помнить о собственной уникальности.

Бренд Dsquared2 выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. В разное время с ним сотрудничали такие музыканты, как Ленни Кравиц, Джастин Тимберлейк, Рики Мартин и Робби Уильямс. Кроме того, дизайнеры создали более 150 нарядов Мадонны и ее танцоров для мирового турне Don’t Tell Me в 2002 году.