Dsqaured2 предложил москвичам сумки с заплатками

На втором этаже московского ЦУМа открылся новый мужской корнер Dsquared2. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля. В отделке интерьера использованы традиционные для всех бутиков марки материалы: сталь, дерево и зеркала. Стены украшены темными витражами.

В новом корнере Dsquared2 уже представлена весенне-летняя коллекция бренда, посвященная городским бунтарям и поклонникам глэм-рока. Кроме одежды в нее вошли также аксессуары и сумки. Некоторые модели выполнены из кожи и украшены заплатками.

Под брендом Dsquared2 выпускается одежда, аксессуары и парфюмерия. Компания основана братьями Дином и Дэном Кейтонами. В разное время с брендом сотрудничали известные поп-музыканты Ленни Кравиц, Джастин Тимберлейк, Рики Мартин и Робби Уильямс.

Дизайнеры также создали более 150 нарядов для Мадонны и ее танцоров, в них артисты выходили на сцену во время мирового турне Don’t Тell Me в 2002 году.