Кокорин на последних секундах спас «Зенит» от поражения в Норвегии

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с норвежским «Русенборгом» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тронхейме и завершилась со счетом 1:1. На гол Никласа Бендтнера, реализовавшего пенальти на 55-й минуте, сине-бело-голубые ответили мячом Александра Кокорина. Россиянин отличился за несколько секунд до конца добавленного времени. После его гола сразу прозвучал финальный свисток.

Таким образом, «Зенит» набрал 10 очков и остался на первом месте в группе. Второе занимает испанский «Реал Сосьедад», набравший 9 баллов. В параллельном матче клуб из Сан-Себастьяна разгромил македонский «Вардар» — 3:0. «Русенборг» набрал четыре очка и остался на третьем месте. У «Вардара» очков нет. Зенит обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее в четверг московский «Локомотив» дома проиграл молдавскому «Шерифу» со счетом 1:2.