В сирийском Дейр-эз-Зоре террористы взорвали лагерь беженцев

Заминированный автомобиль взорвался в лагере беженцев в сирийском Дейр-эз-Зоре, счет жертв и пострадавших идет на десятки. Об этом сообщает агентство SANA.
Среди жертв теракта много женщин и детей. Сообщается, что бомбу привел в действие смертник «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).
3 ноября правительственные войска рапортовали о полном освобождении от боевиков Дейр-эз-Зора, считавшегося «последним главным оплотом ИГ в Сирии». Блокаду города, продолжавшуюся более трех лет, сняли в начале сентября.