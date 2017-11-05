В сирийском Дейр-эз-Зоре террористы взорвали лагерь беженцев

Заминированный автомобиль взорвался в лагере беженцев в сирийском Дейр-эз-Зоре, счет жертв и пострадавших идет на десятки. Об этом сообщает агентство SANA.

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Среди жертв теракта много женщин и детей. Сообщается, что бомбу привел в действие смертник «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

3 ноября правительственные войска рапортовали о полном освобождении от боевиков Дейр-эз-Зора, считавшегося «последним главным оплотом ИГ в Сирии». Блокаду города, продолжавшуюся более трех лет, сняли в начале сентября.