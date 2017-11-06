Полицейские пристали к гулявшему без шапки пермяку

Полицейские захотели проверить документы у жителя Перми из-за того, что тот вышел на улицу без шапки и куртки. Возмущенный мужчина записал произошедшее на видео, ролик опубликован во «ВКонтакте» в паблике «Мой город — Пермь».

Мужчина заявил, что его внешний вид не дает полицейским оснований останавливать его и спрашивать документы. Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что он одет «не по сезону» и мог сбежать из психиатрической клиники.

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«Я вышел прогуляться. Я нахожусь в своем температурном комфорте. И я не обязан одеваться так, как вы. Я могу здесь ходить в любой приличной одежде», — подчеркнул пермяк.

Один из полицейских потребовал не снимать его на камеру и не выкладывать видео в сеть. В итоге мужчина раскрыл сотрудникам правоохранительных органов свои имя и фамилию, полицейские выяснили, что в розыск он не объявлен, и отпустили его.