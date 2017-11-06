Украинскому чиновнику запретят въезд в Польшу из-за антипольских взглядов

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире Польского радио заявил, что в отношении некоего украинского чиновника запущена процедура запрета на въезд в Польшу из-за его антипольских взглядов. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Министр не назвал имя чиновника. «Если в ближайшие дни процедура будет завершена, мы обнародуем его имя», — сообщил Ващиковский.

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Глава МИД признал, что отношения между Киевом и Варшавой сейчас достаточно сложные. При этом его удивляет позиция Киева по многим вопросам, поскольку Варшава «является одним из немногих адвокатов, выступающих за территориальную целостность Украины».

Ващиковский уточнил, что ранее Польша закрывала глаза на разногласия между странами ради «сохранения независимой Украины». «Теперь мы пришли к выводу, что нас используют», — сказал министр.

2 ноября Ващиковский заявил, что Варшава запретит въезд в страну украинским националистам. «Мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские настроения, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС "Галичина", в Польшу не въедут», — пообещал Ващиковский. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Ващиковский насмотрелся российского телевидения.