Киев заверил Варшаву в любви украинцев к Польше

Министерство иностранных дел Украины ответило на заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что Варшава не будет пускать к себе украинцев, настроенных против этой страны.

«На Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на разногласия в оценках сложного исторического прошлого. В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы», — указали в Киеве.

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В качестве подтверждения приводятся сотни украинцев, работающих в Польше.

«В свое время мы вместе с Польшей достигли понимания в том, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу "Прощаем и просим прощения". Убеждены, что мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия друг друга, а не навязывания своей точки зрения. Этот принцип польской стороне было предложено воплотить в практическую плоскость путем подписания и реализации соответствующей дорожной карты, однако ответ мы все еще ожидаем», — добавили в МИД Украины.

2 ноября Ващиковский заявил, что Варшава запретит въезд в страну украинским националистам. «Мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские настроения, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС "Галичина", в Польшу не въедут», — пообещал Ващиковский. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Ващиковский насмотрелся российского телевидения.