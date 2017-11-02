В Киеве обвинили поляков в варварстве

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Польше варварски относятся к украинским памятникам. Об этом чиновник написал в колонке, опубликованной в четверг, 2 ноября, на сайте телеканала «112 Украина».

«На территории Польши в течение последних трех лет были 14 раз осквернены кресты на украинских могилах (...). Если говорить о варварстве, то, очевидно, надо говорить о варварстве именно на польской территории», — отметил Вятрович. Так глава Института национальной памяти прокомментировал заявление члена польского сената Яна Жарина, который обвинил Украину в осквернении польских памятников.

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Ранее в тот же день глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава запретит въезд в страну украинским националистам. «Люди, которые демонстративно носят мундиры СС "Галичина", в Польшу не въедут», — пообещал он. Дипломат добавил, что речь также идет о тех, кто препятствует восстановлению польских мест памяти.

Днем ранее Жарин в интервью изданию wPolityce заявил, что «Украина не хочет принадлежать к римской цивилизации, ведет себя как варвар в вопросах исторической памяти».

На Украине и в Польше местные националисты часто оскверняют памятники. В частности, польские активисты пытаются разрушить памятники боевикам Украинской повстанческой армии (УПА; в России признана экстремистской и запрещена), которые участвовали в истреблении мирных жителей —этнических поляков — в годы Второй мировой войны. В свою очередь, на западе Украины экстремисты совершают нападения на мемориалы, напоминающие о живших на этих территориях поляках.