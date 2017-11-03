В Киеве главу польского МИД упрекнули в просмотре российского телевидения

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский насмотрелся российского телевидения. Об этом представитель Киева заявил в эфире телеканала «112 Украина». Запись доступна на видеохостинге YouTube.

Так украинский чиновник отозвался на прозвучавшие 2 ноября слова главы польского МИД о том, что Варшава запретит въезд в страну украинским националистам. «Люди, которые демонстративно носят мундиры СС "Галичина", в Польшу не въедут», — отметил Ващиковский.

«Министр четко назвал признаки [которые будут основанием для отказа во въезде]. Один из них — люди, которые носят форму СС. Очень странный признак, возможно, господин министр насмотрелся российского телевидения и представляет себе, что по Киеву ходят люди в формах СС», — сказал Вятрович.

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Глава Института национальной памяти также высказал мнение, что в Варшаве «демонизируется украинская сторона».

В начале июля Ващиковский сказал, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — отметил тогда Ващиковский.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована в годы Второй мировой войны. В нее принимали добровольцев с территории Западной Украины. Соединение участвовало в боевых действиях против партизан и в карательных акциях против мирного населения Франции, Польши, Югославии, а также на оккупированной территории СССР. Формирования СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», были признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

Степан Бандера был лидером запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики ОУН по приказу своего руководства совершили массовые убийства этнических поляков.