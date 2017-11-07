Названа новая причина конфликта Авакова и Порошенко

Киевское издание «Зеркало недели» сообщает, что президент Украины Петр Порошенко испытывает неприязнь и ревность к главе МВД Арсену Авакову. Согласно опубликованной информации, глава государства считает его единственным «взрослым министром» и опытным аппаратчиком в правительстве страны.

Отмечается, что отношения политиков никогда не были простыми. «Ко всем, связанным с Аваковым, зарубкам, оставленным в президентской душе страхами и жадностью, напомню о самых свежих. Кто рекомендовал Порошенко решить проблему Саакашвили посредством лишения гражданства? Кто дал утечку принятого решения в СМИ? Кто впустил Саакашвили через границу? Кто позволил поставить палатки 17 октября? Кто удержал от разгона акции?» — задается вопросами автор материала, добавляя, что у украинского лидера ответ один — Аваков.

1 ноября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что глава МВД в ходе ссоры с президентом упрекнул его в ведении бизнеса в России.

20 октября киевское издание «Украинская правда» писало, что между Арсеном Аваковым и Петром Порошенко произошел конфликт из-за нового Майдана. Якобы глава государства требовал разогнать палаточный лагерь оппозиционеров у стен Верховной Рады, а министр внутренних дел отказался это делать. Аваков оправдался тем, что, выбирая между кровавой дракой на улице и «полупустыми палатками», выбрал меньшее из двух зол.

Вечером 17 октября участники оппозиционной акции у здания Верховной Рады разбили палатки. До этого они оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской.