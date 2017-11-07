В Салехарде открылся инновационный детский сад

Инновационный детский сад в Салехарде принял на дошкольную подготовку 300 детей. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Учреждение открыли губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, глава города Иван Кононенко, воспитатели и родители с детьми. В трехэтажном здании разместили залы для физкультурных занятий, спелеокамеру, зал сухого плавания, бассейн, массажный кабинет, залы для музыкальных занятий, театральную студию, зимний сад, библиотеку, кабинеты для ручного труда и изучения иностранного языка, компьютерный класс, изостудию, сенсорную комнату и даже планетарий. Сообщается, что в каждой группе будет своя буфетная.

Для прогулок на свежем воздухе предусмотрены две крытые прогулочные веранды, что важно для региона с суровым климатом, отмечает издание.

Глава ямальской столицы Иван Кононенко поблагодарил окружные власти и строителей за новые детские сады в Салехарде и попросил рассмотреть возможность строительства новой инновационной школы.