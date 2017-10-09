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Мужчина на Урале заявил о половой дискриминации из-за увольнения из детсада

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Помощника воспитателя в детском саду «Чебурашка» в городе Лесном Свердловской области уволили за то, что он мужчина. Об этом бывший сотрудник дошкольного учреждения рассказал Ura.ru.

«После обеда вызвала меня заведующая, сказала, что родителей не устраивает, что в группе работает воспитатель-мужчина. "Пишите, Евгений Анатольевич, заявление об увольнении по собственному желанию", больше ничего не объяснив, заявила она. Я не нашелся, что сказать, у меня ноги подкосились — на ровном месте такое нечеловеческое отношение. Я подписал заявление», — сказал Евгений Перевалов.

По данным журналистов, бывшие коллеги мужчины так же оценили ситуацию как дискриминацию по половому признаку. Однако заведующая детским садом Ольга Литвяк поведала о другой причине его увольнения: по словам родителей, Перевалов был неуравновешенным из-за того, что ранее работал судебным приставом. До жалоб он успел проработать с детьми два месяца.

Сам мужчина заявил, что намерен жаловаться в инспекцию по труду и прокуратуру.

Ранее в сентябре Самарский районный суд признал дискриминацией отказ речного пассажирского предприятия принять местную жительницу Светлану Медведеву на работу из-за того, что она женщина. 5 октября суд за сексизм в отношении жителя Нового Уренгоя, которого не взяли на работу кондуктором из-за его пола, на 50 тысяч рублей оштрафовали муниципальное автотранспортное предприятие города.

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