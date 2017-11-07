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Рэпер Дрейк объедет мир в нейлоновом комбинезоне Prada

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Дрейк
Дрейк

Итальянский модный дом Prada предоставит канадскому рэперу Дрейку концертные костюмы на его всемирный тур The Boy Meets World Tour. Об этом сообщает WWD.

О сотрудничестве стало известно 6 ноября. Среди одежды, в которой выступит рэпер, будут нейлоновые комбинезоны, ветровки, брюки в черных и красных цветах с белыми и серебряными деталями, а также футболки и майки с графическим принтом и шорты.

Дрейк (настоящее имя Обри Грэм) — популярный канадский певец и рэпер.

В сентябре Prada представила новую коллекцию весна-лето 2018 в рамках Недели моды в Милане. Линейка основывалась на предпочтениях молодого поколения и включала в себя пальто, рубашки, платья и жилеты с принтами в виде комиксов.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на 31 января 2015 года, Prada владеет 594 магазинами.

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