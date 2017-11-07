Футболисты вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи

Футболисты школьной команды «Нортмор» вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте телеканала ABC.

Квотербек одной из команд получил травму во время матча, на поле вызвали скорую помощь. Впоследствии медицинская помощь защитнику не потребовалась, однако автомобиль уже приехал на место и застрял. Спортсменам пришлось выталкивать машину собственными силами.

4 ноября во время матча Кубка Англии между командами «Хайд Юнайтед» и «МК Донс» загорелось футбольное поле. Пожар произошел из-за брошенной болельщиком петарды.