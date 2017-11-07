Сын Авакова похвастался электронным браслетом на ноге

На сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра надели электронный браслет. Об этом сам отпрыск чиновника похвастался в своем Facebook.

«Все в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений!» — пообещал Аваков-младший.

1 ноября Соломенский районный суд Киева решил не арестовывать сына Авакова Александра по так называемому делу о рюкзаках. Он был отпущен под подписку о невыезде до 31 декабря. Решением суда Аваков-младший должен носить электронный браслет. Также он не может отлучаться с места регистрации, обязан сдать загранпаспорт и должен приходить на следственные действия по вызову прокуратуры.

В январе 2016 года было опубликовано видео, на котором мужчина, похожий на Авакова-младшего, ведет переговоры об организации закупки рюкзаков для МВД Украины с человеком, похожим на бывшего замглавы ведомства Сергея Чеботаря. Рюкзаки действительно были приобретены, однако их закупочная цена оказалась в шесть раз выше рыночной.