Британка поставила на клубы с красивыми названиями и выиграла полмиллиона фунтов

Гражданка Великобритании выиграла 574 тысячи фунтов (680 тысяч долларов), поставив на английские клубы с красивыми названиями в букмекерской конторе William Hill. Об этом сообщает SportBible.

59-летняя жительница города Шеппи (графство Кент) поставила один фунт на победу 12 клубов, 11 из которых были аутсайдерами по мнению букмекеров. Исход одной из встреч был решен на 92-й минуте. При этом она выбирала те команды, названия которых звучали «классно».

Работник конторы отметил, что это крупнейший выигрыш из всех, что он видел.

В августе американские бизнесмены Гевин и Джо Малуф поставили 880 тысяч долларов на победу боксера Флойда Мэйуэзера над бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. В результате Мэйуэзер нокаутировал соперника и принес братьям 130 тысяч.