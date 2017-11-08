При строительстве стадиона к ЧМ недосчитались двух миллиардов рублей

Компания «Татдорстрой», основной субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена», недосчиталась двух миллиардов рублей и обратилась в полицию с заявлением о хищении средств. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Компания просит завести дело на гендиректора фирмы «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. «Стальмонтаж» получил от субподрядчика 2,6 миллиарда рублей, а отчитался о выполненных работах только за 87,8 миллиона, утверждает «Татдорстрой». Генподрядчик арены, ПСО «Казань», полагает, что «Стальмонтаж» специально инициировал банкротство, чтобы «снять с себя ответственность за срыв сроков» работ.

«Самара Арена», рассчитанная на 45 тысяч мест, примет шесть матчей чемпионата мира, включая встречу группового этапа с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов мундиаля. В августе 2017 года сообщалось, что строительство арены отстает от графика.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Помимо Самары матчи примут 10 городов страны: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.