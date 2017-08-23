Спорт
 

Строительство к ЧМ-2018 стадиона в Самаре отстало от графика

Перейти в «Мою Ленту»

Проблемы с выполнением графика работ имеются при строительстве стадиона «Самара-Арена». Об этом сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Его слова приводит ТАСС.

«Отставание составляет 30 дней, это обусловлено высокой трудоемкостью работ. Готовность арены составляет более 70 процентов», — рассказал он.

Как отметил Пономарева, все работы планируется завершить до конца 2017 года. «В начале 2018 года будет произведена сдача документации и пуско-наладочные работы», — добавил он.

По его словам, главная причина отставания от графика — высокая трудоемкость при возведении металлоконструкций.

В начале августа на самарской арене произошло возгорание площадью 25 квадратных метров. Из-за этого пришлось приостановить работу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Петербурженка рассказала о пьянстве любителей футбола на Крестовском острове
Создатели соломенного стадиона ответили на посылку «Зенита» арбузом
Со стадиона «Открытие Арена» эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
Последние новости
Суд взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти»
Samsung представила Galaxy Note8
Бесконечный город-фрактал показали на видео
Пристававшего к трем детям безработного задержали в Москве  
Шнуров сочинил стихотворение про портящих стадион «Зенита» бакланов
Мединский прокомментировал арест Серебренникова
В Дании раскрыли новые детали дела с обезглавленной журналисткой
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня
Видео убийства Андрея Драчева

«Да мы и не таких ломали»

Кто и за что убивает спортсменов
16:09Сегодня

Руни прекратил выступления за сборную Англии

14:25Сегодня

Клуб НХЛ предложил 45-летнему Ягру годовой контракт на 3,7 миллиона долларов

15:1421 августа

Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом

Спорт00:0219 августа

Лысый из «Реала»

Сперва Зидан порвал брюки, а потом — футбольную Европу
15:19Сегодня

«Зенит» купил пятого аргентинца за лето

12:32Сегодня

Английские футбольные клубы потратили рекордные 1,3 миллиарда евро на трансферы

13:24Сегодня

Неймар подаст встречный иск к «Барселоне»

Спорт00:1022 августа

«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»

Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов
09:11Сегодня

Автор победного мяча в финале Евро-2016 перешел в московский «Локомотив»

22:4411 августа

Российская прыгунья Клишина выиграла серебро на чемпионате мира

10:15Сегодня

Чемпиона UFC Джонса снова уличили в применении допинга

Россия
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Жириновский отреагировал на попытку обвинить его в финансировании терроризма
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
Молодые люди в ХМАО укатили каталку врачей ради «покатушек»
Женщину-инвалида задержали в Москве за убийство рецидивиста ножницами
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Все материалы
Мир
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Замок мавров в Португалии подсветили в память о жертвах терактов в Барселоне
Разбомбленный в Йемене отель с постояльцами показали на видео
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Боевики ИГ отрезали головы девяти ливийским солдатам
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
СМИ узнали о готовящемся ужесточении порядка въезда россиян на Украину
Кравчук рассказал о включенном хитростью в состав Украины Крыме
В СБУ рассказали о запланированном покушении на Порошенко
Украинские пограничники приготовились отразить высадку диверсантов в Мариуполе
Пример отказа Казахстана от ядерного оружия назвали актуальным
В Киеве пообещали вскоре вывесить флаги Украины во всех городах и селах Донбасса
Все материалы
Финансы
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Энергозатраты на майнинг биткоинов превысили энергопотребление Хорватии
Германия вернула большую часть золотого запаса
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Пенсионный фонд запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
В теневой сектор экономики попали 33 миллиона россиян
Все материалы
Бизнес
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
Здесь просто огонь, огонь!
История успеха основательницы детского клуба Freedom в Великом Новгороде
Импорт пластмассовых игрушек в Россию вырос на треть из-за спиннеров
Суд отменил решение о взыскании со Сбербанка средств в пользу «Транснефти»
СМИ узнали об угрозе отзыва лицензий у пяти тысяч российских пилотов
В Росавиации опровергли массовый отзыв лицензий у пилотов
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Германия выдала задавившего в Москве пешехода водителя Mercedes
Шойгу вновь заявил о прекращении гражданской войны в Сирии
В США определились финалисты конкурса на новую стратегическую ракету
Женщина-инвалид маникюрными ножницами заколола рецидивиста в Москве
Все материалы
Наука и техника
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Военная разработка Китая напугала физиков
Бесконечный город-фрактал показали на видео
Представлен первый скафандр SpaceX
Созданы пожирающие свет бактерии-киборги
Все материалы
Спорт
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Руни прекратил выступления за сборную Англии
Строительство к ЧМ-2018 стадиона в Самаре отстало от графика
Клуб НХЛ предложил 45-летнему Ягру годовой контракт на 3,7 миллиона долларов
«Зенит» купил пятого аргентинца за лето
Английские футбольные клубы потратили рекордные 1,3 миллиарда евро на трансферы
Неймар подаст встречный иск к «Барселоне»
Все материалы
Культура
Кирилл Серебренников (в центре)«Клетка — всегда плохо»
Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Мединский прокомментировал арест Серебренникова
Роберт Де Ниро стал самым высокооплачиваемым актером сериалов
Михалков уйдет из попечительского совета Фонда кино
Серебренникова поместили под домашний арест
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Американского ведущего отстранили от эфира из-за неподходящего имени
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Агрессивный вомбат спровоцировал пользователей сети на фотошоп-битву
Санса и Арья Старк повеселили фанатов «Акуной Мататой» в стиле «Игры престолов»
В сети содрогнулись при виде традиционной немецкой еды
Сотрудники ГАЗа узнали об убийстве через корпоративный мессенджер
Все материалы
Ценности
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Марка Corneliani сшила дышащие кеды
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Monki воскресил джинсы из 1990-х
Телефон Lamborghini из «жидкого металла» оценили в 2,5 тысячи долларов
На шоу в Монако покажут суперъяхту с гаражом и пляжным клубом
Французы сравнили женщин с румяными куклами
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Туристу в Турции пригрозили тюрьмой из-за найденных им старинных монет
В аэропорту Сиднея заработал человекоподобный робот-помощник
Эксперт спрогнозировал падение турпотока в США на четверть из-за визовых проблем
Пьяная туристка избила посетительницу McDonald's в Таиланде
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Все материалы
Из жизни
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Таиландские спасатели призвали богов остановить ДТП и поймали 311 духов
На фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человек
Пожарные съели спасенных из огня поросят
Погнавшегося за ребенком медведя ударили по морде
Все материалы
Тест: угадай машину по ключу
Простой тест на знание... ключей зажигания
Все конкуренты Lada Vesta SW Cross
С кем новый универсал Lada поборется за кошельки прижимистых покупателей
8 неудачных примеров самостоятельного ремонта
Самые курьезные попытки сэкономить на визите в автосервис
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Audi усложнила названия машин дополнительными цифрами
Компания Amazon начала искать замену Джереми Кларксону
Раскрыт дизайн нового Suzuki Jimny
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы