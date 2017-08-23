Строительство к ЧМ-2018 стадиона в Самаре отстало от графика

Проблемы с выполнением графика работ имеются при строительстве стадиона «Самара-Арена». Об этом сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Его слова приводит ТАСС.

«Отставание составляет 30 дней, это обусловлено высокой трудоемкостью работ. Готовность арены составляет более 70 процентов», — рассказал он.

Как отметил Пономарева, все работы планируется завершить до конца 2017 года. «В начале 2018 года будет произведена сдача документации и пуско-наладочные работы», — добавил он.

По его словам, главная причина отставания от графика — высокая трудоемкость при возведении металлоконструкций.

В начале августа на самарской арене произошло возгорание площадью 25 квадратных метров. Из-за этого пришлось приостановить работу.