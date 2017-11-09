Спорт
 

Нападающий «Тамбова» забил ударом через себя из-за пределов штрафной

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Нападающий «Тамбова» Андрей Часовских забил в ворота калининградской «Балтики» одни из самых эффектных мячей сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором по статусу дивизионе России. Видео было опубликовано на YouTube-канале ФК ТАМБОВ.

Часовских получил мяч на линии штрафной площади спиной к воротам, сделал шаг вперед и пробил «ножницами» через себя. Мяч опустился точно в угол ворот «Балтики».

Встреча прошла в среду, 8 ноября, в Тамбове, и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Часовских на 65-й минуте сравнял счет, а решающий мяч был забил на шестой добавленной минуте.

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