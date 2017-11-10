Чучело финского оленя доехало до российской границы и вернулось обратно

Сотрудники ветеринарного контроля не разрешили путешественнику из России завезти чучело белохвостого оленя из Финляндии. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Охотничий трофей у туриста отобрали на таможенном посту Торфяновка, расположенном в 60 километрах от Выборга. Чучело оленя вернули на территорию Финляндии.

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За последний месяц в Россию из Финляндии и Эстонии безуспешно пытались ввезти более тонны санкционных продуктов, в основном молочных. Их отправили обратно в страны производства.

В конце сентября молодая бельгийка случайно привезла из Франции кота. Автомобилистка обратила внимание на странные звуки из-под капота и утечку жидкости из двигателя. Когда девушка попыталась починить машину и открыла капот, она обнаружила описавшееся и испуганное животное, проехавшее таким образом как минимум 130 километров. Хозяйку кота по кличке Джаз удалось обнаружить через социальные сети.