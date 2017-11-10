В Госдуме предложили провести альтернативные Олимпийские игры

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, возглавляющий комитет по спорту, туризму и делам молодежи, предложил провести альтернативные Олимпийские игры, если Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит российскую команду до Игр-2018 в Пхенчхане. Слова депутата приводит агентство «Москва».

Парламентарий отметил, что на ОИ ни в коем случае нельзя ехать, если будет принято решение пригласить лишь часть российской сборной или запретить ей выступать под национальным флагом. «Мы готовы к любому развитию событий. (...) Нужно проводить альтернативные игры и готовиться нам с вами к худшему сценарию», — сказал Дегтярев.

9 ноября комиссия МОК аннулировала олимпийские (Сочи-2014) результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, а также Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил. Министр спорта России Павел Колобков назвал невозможным бойкот Олимпиады-2018.

1 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Играх, а также лишила Легкова золотой медали ОИ в Сочи.