В Москве поймали заклятого врага Япончика и Деда Хасана

Столичные полицейские за уклонение от административного надзора задержали бывшего вора в законе, 60-летнего Илью Симонию (Махо) — заклятого врага знаменитых криминальных авторитетов Вячеслава Иванькова (Япончик) и Аслана Усояна (Дед Хасан). Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Как отмечается, судья отпустил задержанного под подписку о невыезде.

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«Неоднократно судимый Илья Симония был раскоронован в 1993 году по решению Шакро (вор в законе Захарий Калашов — прим. «Ленты.ру») и Деда Хасана из-за конфликта с Япончиком. Интересы Махо и Япончика пересеклись на Восточной Сибири, где они возглавляли, соответственно, "грузинскую" и "славянскую" воровские группировки, противостоящие друг другу», — говорится в сообщении. Одним из ключевых участников противостояния был вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик), выступавший на стороне "славян".

По данным агентства, Махо, несмотря на утрату титула, до сих пор ведет преступный образ жизни и придерживается воровских традиций. По этой причине, освободившись минувшей весной из мест лишения свободы, Симония ни разу не явился в территориальный орган ФСИН по месту жительства в Раменском районе Подмосковья для ежемесячной отметки. Это, в свою очередь, стало основанием для возбуждения нового уголовного дела в отношении Махо и его последующего задержания.