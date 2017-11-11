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Демократичные часы ушли с молотка в 10 раз дороже эстимейта

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Часы в бронзовом корпусе демократичной марки Tudor, выпущенные в единственном экземпляре для благотворительного аукциона Only Watch, были проданы в 10 раз дороже эстимейта. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» из Женевы в субботу, 11 ноября.

За модель Tudor Black Bay Bronze One на ремне-стропе цвета хаки, оснащенную механизмом калибра MT5601-LHD, имеющим сертификат COCS (Швейцарского института сертификации хронометров), просили 3,5-4,5 тысяч франков. В итоге модель ушла за 350 тысяч франков.

Аукцион Only Watch проводится раз в два года. Все часы для него создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность.

Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.

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