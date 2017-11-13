Кудрин назвал «Газпром нефть» креативным лидером нефтяной индустрии

Креативные индустрии и цифровизация — это основные драйверы будущего роста экономики России. С таким заявлением на Calvert Forum выступил зампред экономического совета при президенте, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Об этом сообщает пресс-релиз оргкомитета конференции, присланный в редакцию «Лента.ру».

«Главный вызов, который перед нами стоит в ближайшие 5-7 лет, — останется ли Россия технологической державой, сумеем ли мы мобилизоваться в области науки, новых разработок, освоения новых технологий», — подчеркнул Кудрин. Лидером по внедрению новых технологий в нефтяной отрасли страны глава ЦСР назвал «Газпром нефть».

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В свою очередь, председатель правления компании Александр Дюков, выступая на Calvert Forum Siberia, сообщил, что «Газпром нефть» в настоящее время реализует более 100 инновационных технологических проектов. Компания активно участвует в развитии креативного сектора экономики, отметил он.

Четвертая международная конференции Calvert Forum проходит в Тюмени 10-11 ноября. Ключевая цель мероприятия — выработка практических рекомендаций по развитию инновационного сектора и креативных индустрий для предпринимателей, представителей культурных институтов и государственных структур.

Среди участников конференции российские и зарубежные архитекторы и урбанисты, IT-специалисты и инвесторы, экономисты и предприниматели, руководители образовательных учреждений и культурных организаций.

