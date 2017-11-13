Ford внедрил экзоскелеты для рабочих

На заводах автоконцерна Ford началось тестирование экзоскелетов EksoVest, предназначенных для снижения утомляемости и уменьшения травматизма сотрудников на сборочных линиях. Об этом говорится в сообщении Ford Sollers, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Устройство предназначено для верхней части тела, оно облегчает выполнение однотипных операций над головой. В автоконцерне подчеркивают, что рабочим приходится производить действия, похожие на вкручивание лампочки, по 4,6 тысячи раз ежедневно. «При таком темпе работы значительно увеличивается риск травмы, повышается утомляемость», — отмечают в компании.

Экзоскелет поможет уменьшить отрицательное воздействие на организм. EksoVest поднимает и поддерживает руки рабочего при выполнении операций над головой. При этом устройство не имеет батарей и кабелей: когда сотрудник поднимает руки на уровень груди, срабатывают пневматические пружины, приподнимающие и удерживающие руки с инструментом. Экзоскелет весит 4,3 килограмма и рассчитан на рост человека от 152 до 193 сантиметров.

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«Разработанный для использования в динамичной рабочей среде — на заводах, строительных площадках и в логистических центрах, жилет обеспечивает защиту и поддержку, снижая нагрузку при выполнении длительных, часто повторяющихся действий, которые со временем отрицательно сказываются на организме», — говорится в релизе. Изделие в настоящее время тестируют на двух заводах компании в США. В дальнейшем планируется опробовать жилеты на конвейерах предприятий в других регионах, включая Европу и Южную Америку.

Ford Motor Company — американская автомобилестроительная корпорация, входящая в тройку крупнейших в мире производителей авто. В 2016 году, по данным консалтинговой компании LMC Automotive, продано более шести миллионов машин марки Ford.