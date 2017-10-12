Автомобили Ford для европейцев соберут из российских деталей

Российские поставщики комплектующих для автомобилей Ford начали экспорт автокомпонентов для румынского завода в Крайове, где в четверг, 12 октября, была запущена сборка модели Ford EcoSport. Об этом говорится в пресс-релизе российско-американского предприятия Ford Sollers, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В компании уточнили, что перечень экспортируемых компонентов состоит из 47 наименований, используемых для выпуска кроссовера. Речь идет, в частности, о деталях кузова, элементах интерьера, стеклах и уплотнителях.

По словам вице-президента по закупкам Ford Sollers Николая Ходосевича. у компании сформирован большой пул локальных поставщиков, которых сейчас более семидесяти. «С нашими партнерами мы проделали большой путь для того, чтобы российские автокомпоненты могли конкурировать с производителями из других стран не только по качеству, но и по цене», — сказал он. менеджер уточнил, что интерес румынского завода к российским деталям объясняется логистической близостью двух стран, высоким качеством и выгодной ценой из-за девальвации рубля.

В четверг Ford Motor начала сборку субкомпактного кроссовера EcoSport в городе Крайова для того, чтобы заместить импорт этих машин из Индии. Кроссоверы из Румынии будут поставляться на все европейские рынки за исключением России, где локализованная версия модели производится с 2014 года на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах (Татарстан).

В начале октября 2017 года сообщалось, что Ford Motor Co. планирует за пять лет сократить расходы на 14 миллиардов долларов. Компания намерена сменить приоритеты — переключиться с выпуска седанов и двигателей внутреннего сгорания на разработку грузовиков, электрокаров и гибридных автомобилей.

Ford Motor Co. — американская автомобилестроительная корпорация, владеющая 67 заводами по всему миру. Штаб-квартира находится в городе Дирборн (США, штат Мичиган). В России концерн производит машины в рамках совместного предприятия с группой Sollers.