Бизнес
 

В Ford Motor решили за пять лет сократить расходы на 14 миллиардов долларов

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Автомобильный концерн Ford Motor Co. планирует сократить расходы на 14 миллиардов долларов. Задача должна быть выполнена в течение ближайших пяти лет, заявил генеральный директор компании Джим Хакетт. Об этом в среду, 4 октября, сообщает Reuters.

По словам Хакетта, в рамках программы сокращения расходов компания намерена сэкономить 10 миллиардов долларов на материальных издержках и еще 4 миллиарда долларов на инженерных работах.

Гендиректор Ford Motor Co. пояснил, что компания намерена переключить фокус капитальных вложений с выпуска седанов и двигателей внутреннего сгорания на разработку грузовиков, электрокаров и гибридных автомобилей.

В середине июля стало известно, что Ford Motor заинтересована в приобретении компании Lucid Motors Inc, специализирующейся на выпуске электромобилей. В том числе возможна прямая продажа бизнеса.

Как сообщалось, у американского автопроизводителя есть серьезные планы наладить производство электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями. На развитие этого направления компания Ford Motor намерена потратить 4,5 миллиарда долларов до 2020 года.

Ford Motor Co. — американская автомобилестроительная корпорация, владеющая 67 заводами по всему миру. Штаб-квартира находится в городе Дирборн (США, штат Мичиган). В России концерн производит машины в рамках совместного предприятия с группой Sollers (производственные площадки расположены в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске).

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